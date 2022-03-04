「三平」是在日本名古屋市「東山動植物園」出生，個性溫和、十分親人，待檢疫期滿後，將入住熱帶雨林區適應新家。（台北市立動物園提供／游念育台北傳真）

台北市立動物園在2018年時，透過參與歐洲瀕危物種保育計畫，從新加坡動物園引進雌性大食蟻獸「口袋莎」，也是台灣唯一的大食蟻獸，為了永續大食蟻獸遺傳多樣性，動物園經過不斷努力，透過「日本動物園暨水族館協會」，從日本名古屋市「東山動植物園」借殖雄性大食蟻獸「三平」，已在3日天傍晚抵台檢疫。

動物園指出，今年7歲的雄性大食蟻獸「三平」，在3日下午2點左右，搭乘中華航空的班機降落在桃園國際機場，並在晚間5點多平安抵達動物園，展開為期30天的檢疫；「三平」是在日本名古屋市「東山動植物園」出生，個性溫和、十分親人，待檢疫期滿後，將入住熱帶雨林區適應新家，和「口袋莎」比鄰而居，預估最快4月中，就能和大家見面。

保育員表示，大食蟻獸分布在中、南美洲熱帶雨林，是全世界四種食蟻獸體型最大的，體長可達182至217 公分，成體的體重也能超過40公斤；特徵是頭部超級細長，眼睛耳朵都非常小，吻部看似長管狀，雖然沒有牙齒，但運用厲害的嗅覺、強大的前肢以及超過60公分長的舌頭來配合，想吃到美味的蟻窩大餐一點也不困難。

另外，保育員說，大食蟻獸的毛長而堅硬，同時擁有長而華麗的尾巴，除了能幫助身體平衡外，睡覺的時候還能當被子保暖，大食蟻獸的身體構造，從頭到尾都值得討論及學習。

園方表示，由於大食蟻獸是獨居的動物，在照養環境的規畫上，動物園參照牠們野外的習性，未來「口袋莎」和「三平」將會輪流使用熱帶雨林區的戶外活動場，保育員也為牠們準備了獨立但相鄰的室內欄舍，讓牠們能熟悉彼此的存在，慢慢的培養感情。

園方指出，這次三平借殖來台，期待能與口袋莎擦出愛的火花，成功繁衍下一代，順利在台灣開枝散葉。