導演圤智雨因替網紅「FBI帥哥」鄧佳華拍攝首部AV而聲名大噪，他更不時爆料女優秘辛，因此受到關注，今天(3/4)圤智雨又在臉書po文，吐露AV圈複雜充滿秘辛，揭開「台灣AV界一直無法正常發展」的5大原因，直言女優不但容易慌，而且還偏笨。

圤智雨今天po文，談到台灣AV界的現況，認為難以正常發展，主因是二手經紀滿街跑，「女優一定是因爲沒錢跟缺錢來當女優的，這我說過N次，但女優容易慌這點，甚至可以說女優偏笨這點也是真的」，因此在二手經紀的洗腦下，就容易出問題。

而暗黑界的問題還不只這些，他列舉5點，第一，就是女優今天跟某A簽約，明天卻答應跟某B簽約，在這樣的情況下，「誰掌握女優的真實權利呢？」；再者，二手經紀人通常都是把女優丟給片商之後，就什麼都不管了，「但抱歉，如果經紀管理不當，難找人，那片商為啥要跟二手無能經紀合作？」。

第三點，不能夠騙女優，因為只要騙她們一次，以女優的立場來說，她們就會離開了，「反正合約不生效，你怎麼告？」；另外，如果大片商都無法完美執行片約承諾，那經紀就更不可能，「所以如果有經紀願意保證薪水，那抱歉，一定騙的」；最後，是關於挖角時規則、條件等不清不楚，圤智雨表示這在二手經紀最容易發生，「願意給妳資料的女優，不一定妳發的動，但對經紀而言，先挖再來說」。