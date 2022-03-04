俄羅斯入侵烏克蘭，雙方在多個地區爆發軍事衝突，許多民眾因此無辜喪命，歐美各國都祭出全面性的經濟制裁嚇阻俄羅斯，但這也導致與俄羅斯密切往來的南韓受到波及，尤其高科技半導體、航太及通信技術等關鍵產業勢必受影響，此事也引發南韓企業界反彈，認為政府的補救措施為時已晚。

《BusinessKorea》報導，南韓政府上周加入制裁俄羅斯的隊伍，且受到美國訂的FDPR規則所規範，針對包括半導體、通訊技術、感應與雷射及航太產業在內的57項產業進行出口限制，若需要出口至俄羅斯的產品與技術需要向美國商務部申請許可證，並獲得通過後才會放行。

報導指出，儘管南韓政府強調將針對制裁的細節跟美方討論，以減少內部產業損失，但許多南韓企業仍認為政府後知後覺，應該要早一點採取因應措施，尤其制裁措施會影響關鍵半導體與IT產業的出口。

經過與美國的協商後，南韓產業通商資源部宣布，消費性電子產品、手機、洗衣機及汽車等仍可以正常出口至俄羅斯，但不具名的專家表示，政府的措施為時已晚，對出口的影響可能比預期更嚴重，「由於這些產品可能被認為有軍事目的，向美國申請許可證的難度會更高，美國甚至會將部分產品視為戰略物資。」

《The Korea Times》報導，數據顯示，去年南韓對俄羅斯的出口額達99.8億美元，約總出口額的1.6%，若以品項來看，汽車及車用零件占逾4成出口，其次則是鋼材、營建用重機具、合成樹脂、船隻及化妝品，俄羅斯的貿易額則排在第12位。

世宗大學商學院教授Kim Dae-jong點出，南韓將是因為西方制裁俄羅斯受創最嚴重的國家，「這是南韓貿易的致命局面，如果這種狀況早日結束，那是相當幸運的，但目前的跡象都顯示，俄羅斯對烏克蘭的入侵可能會延長，這會對南韓經濟造成致命影響。」