臺鐵今（4）日零時起開賣清明連假（4月1日至4月6日）訂票，截至上午9點共賣出23萬2737張票。

臺鐵提醒，訂票後務必於2日內（含訂票當日）取票或付款購票。逾期未取的車票，將於本周日（6日）上午9點重新釋出供民眾訂票。詳細餘票可查閱臺鐵訂票網頁：https://www.railway.gov.tw剩餘座位查詢功能。

截至今日上午9點，東部幹線車票臺北往臺東方向，4月1日10點以後至4月2日18點以前長途自強號座位已售完；臺東往臺北方向，4月5日7點以後長途自強號座位已售完。

西部幹線車票，臺北往高雄方向，4月1日19點至4月2日10點，長途自強號座位已售完；高雄往臺北方向，4月5日10點以後長途自強號座位已售完。

南迴線車票，高雄往臺東或臺東往高雄方向，長途各車次自強號尚有座位。

加開紅眼列車，4月1日臺北往臺東5270次座位已售完，4月4日臺東往臺北5269次座位尚有餘票。

另4月1、2、4、5日東線6班實名制列車，將於3月5日零時起開放 111年3月1日前設籍於花蓮縣、臺東縣的現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。