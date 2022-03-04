今天在NBA場上快艇以132：111痛宰勁敵湖人，其中在第3節打出一波40：18猛烈攻勢，讓湖人徹底失去贏球希望，而快艇在雙核心缺陣下靠著雷吉傑克生(Reggie Jackson)接管比賽，他砍下個人本季新高的36分，場上正負值是恨天高的+44，表現完全壓過昔日雷霆老大哥韋斯布魯克(Russell Westbrook)！

本場比賽傑克生上場35分鐘，轟下36分8籃板9助攻2抄截的全能表現，投籃命中率46.7%、外線50%、罰球100%，場上正負值冠居所有人，比隊友祖巴茲(Ivica Zubac)的+34還要高，可說是徹底支配了這場比賽。而昔日雷霆老大哥韋斯布魯克拿下17分8籃板3助攻，投籃命中率43.8%，沒有任何外線進帳，完全被比下去。

傑克生除了籃板以外，所有數據都是全隊最高，並且命中全場最多的4發外線，上半場比賽就展現飛快速度給予湖人威脅。首節比賽剩8分多鐘時，他頻頻送出助攻，自己也投進幾顆中距離跳投咬住比分。次節則展現外線手感，在湖人防守悍將史丹利強生(Stanley Johnson)面前拔起出手，豪不畏懼。

name: reggie jackson



age: 31



occupation: owner of los angeles lakers



residence: inside russ' head pic.twitter.com/PbFgUC9UJ1 — Dan Favale (@danfavale) March 4, 2022

第3節他多次展現傳球本領，餵球給籃下祖巴茲得分，祖巴茲拿下19分9籃板2火鍋，是另外一位致勝功臣，而此節傑克生進攻仍相當犀利，率球隊徹底拉開比分。最後一節開始雙方已差20分，但仍派出主力陣容，傑克生繼續猛攻，在比賽剩5分多鐘時，傑克生對上韋斯布魯克，換手運球晃過對方後竟被出腳絆倒，裁判隨即吹哨！