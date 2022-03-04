石惠君(左)榮任台灣戲曲學院歌仔戲學系副主任。（石惠君提供）

歌仔戲知名當家花旦的石惠君榮任台灣戲曲學院歌仔戲學系副主任後，更是為這極具台灣在地文化藝術的傳承鞠躬盡瘁、不辭辛勞。（石惠君提供）

石惠君為台灣在地文化藝術的傳承鞠躬盡瘁、不辭辛勞。（石惠君提供）

《唐伯虎點秋香》戲碼 。鄭宇邵提供

石惠君(左)演出 《唐伯虎點秋香》。鄭宇邵提供

《唐伯虎點秋香》戲碼 。鄭宇邵提供

早在花樣年華的當紅時期，歌仔戲知名當家花旦的石惠君就已經公開宣告要「嫁給」台灣傳統戲曲、成為歌仔戲媳婦，在榮任台灣戲曲學院歌仔戲學系副主任後，她更是為台灣在地文化藝術的傳承鞠躬盡瘁、不辭辛勞。

在她無私付出及傳授教學，如今桃李天下，雖說得意門生畢業後分佈在南、北各知名劇團參與演出， 然而大多數畢業生還是面臨杯水車薪的窘境，如何為畢業生謀取更多學以致用的就業機會，成為石惠君最為苦惱的困境與難題。因為她無法眼睜睜的看著許多學校培養出來的優秀人才，受制於巧婦難為無米之炊的窘況。

在授業解惑的為師生涯中，石惠君不僅要面對學生無預警的出包行為，還要面對學生家長對學生未來發展與出路的疑慮，壓力大到如同兩頭燒的蠟燭。她也希望教育界能體諒戲曲學校的難處，將這特殊的技藝學校、科系比照108課綱給予實質助力，以利學生後期發展。

石惠君說：「 這是非常特別的科系，在傳授技藝的同時，我們這些老師們除了傾囊相授，還要肩負將學生潛在能力及抗壓力激發到最高承受頂點。」她表示：「看到學生們飆汗、咬著牙、流著淚還是要繼續堅持下去的毅力，我更要為他們的努力尋求能永續發揮的舞台，這也是我的職責所在。」

石惠君說：「歌仔戲學系的學生即使畢業，唱工、基本工、把子工、毯子工都還是不能停練鬆懈，等於是一但學了就得是終身學習才能有所成就。能堅持下來的，幾乎都是愛戲成癡的孩子。所以，只要是他們有要我協助的地方，我一定力挺到底。」

日前，石惠君才為了支持愛徒林祉淩，不僅提供自己改創劇本，更粉末登台加入演出《唐伯虎點秋香》戲碼，還在個人粉專發起動員令協助催票，石惠君說：「為了歌仔戲、為了學生能在這舞台站立得穩，我能做的我一定傾力而為！」

對於戲曲學院的未來發展，以及畢業生的何去何從？石惠君語重心長說：「 希望政府相關單位能重視這個問題，協助支援這些畢業生，不要消弭他們對台灣正宗本土戲劇的熱情，建立一個畢業就能直接接地氣的表演舞台，否則這塊園地許多將會失去許多傑出的戲曲狀元。」