早在花樣年華的當紅時期，歌仔戲知名當家花旦的石惠君就已經公開宣告要「嫁給」台灣傳統戲曲、成為歌仔戲媳婦，在榮任台灣戲曲學院歌仔戲學系副主任後，她更是為台灣在地文化藝術的傳承鞠躬盡瘁、不辭辛勞。
在她無私付出及傳授教學，如今桃李天下，雖說得意門生畢業後分佈在南、北各知名劇團參與演出， 然而大多數畢業生還是面臨杯水車薪的窘境，如何為畢業生謀取更多學以致用的就業機會，成為石惠君最為苦惱的困境與難題。因為她無法眼睜睜的看著許多學校培養出來的優秀人才，受制於巧婦難為無米之炊的窘況。
在授業解惑的為師生涯中，石惠君不僅要面對學生無預警的出包行為，還要面對學生家長對學生未來發展與出路的疑慮，壓力大到如同兩頭燒的蠟燭。她也希望教育界能體諒戲曲學校的難處，將這特殊的技藝學校、科系比照108課綱給予實質助力，以利學生後期發展。
石惠君說：「 這是非常特別的科系，在傳授技藝的同時，我們這些老師們除了傾囊相授，還要肩負將學生潛在能力及抗壓力激發到最高承受頂點。」她表示：「看到學生們飆汗、咬著牙、流著淚還是要繼續堅持下去的毅力，我更要為他們的努力尋求能永續發揮的舞台，這也是我的職責所在。」
石惠君說：「歌仔戲學系的學生即使畢業，唱工、基本工、把子工、毯子工都還是不能停練鬆懈，等於是一但學了就得是終身學習才能有所成就。能堅持下來的，幾乎都是愛戲成癡的孩子。所以，只要是他們有要我協助的地方，我一定力挺到底。」
日前，石惠君才為了支持愛徒林祉淩，不僅提供自己改創劇本，更粉末登台加入演出《唐伯虎點秋香》戲碼，還在個人粉專發起動員令協助催票，石惠君說：「為了歌仔戲、為了學生能在這舞台站立得穩，我能做的我一定傾力而為！」
對於戲曲學院的未來發展，以及畢業生的何去何從？石惠君語重心長說：「 希望政府相關單位能重視這個問題，協助支援這些畢業生，不要消弭他們對台灣正宗本土戲劇的熱情，建立一個畢業就能直接接地氣的表演舞台，否則這塊園地許多將會失去許多傑出的戲曲狀元。」
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