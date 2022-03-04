因2月工作天數減少，宏達電(2498)2月自結合併營業收入為3.2億元，月減少10.9%、年減少5.78%，累計前2月累計自結合併營業收入為6.79億元、年增加40.36%。宏達電日前甫在MWC首次發表宏達電版元宇宙VIVERSE，並與台灣以及全球多家電信業者合作，盼該市場規模能快速成長。

宏達電今年照例動員參加西班牙巴塞隆納舉辦的MWC 2022世界通訊大展，董事長暨創辦人王雪紅第三次受大會邀約擔任專題演講嘉賓，也首次發表宏達電版元宇宙VIVERSE。她表示這是讓人沉浸其中、充滿奇妙新體驗的無邊際宇宙，也是通往VIVE合作夥伴創造的其他宇宙的快速傳送門，一個由人們眾人所創造、所擁有、可自由分享的開放式平台，勾勒未來願景。

宏達電同步宣布攜手全球電信商及獨立軟體供應商進行策略布局，打造專屬元宇宙服務，包括中國移動、中國電信、歐洲電信業者的母公司Hutch集團、阿聯電信業者Etisalat、總部位於科威特的電信業者Zain、中華電(2412)、台灣大(3045)與遠傳(4904)等也都與宏達電達成元宇宙合作協議。此次宏達電在會場也展示最新的便攜式5G行動專網解決方案Reign Core與VIVERSE應用產品，包括平台、體驗、車載VR娛樂及實景娛樂等，吸引更多人關注。

另外，宏達電也預計在4月推出智慧型手機新品，屆時也會和VIVERSE做出連結。