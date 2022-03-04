防疫期間外送員訂單大增，連帶提升事故率，台北市前年開第一槍制訂《外送平台業者管理自治管理條例》，督促業者重視外送員交通安全，但發生意外最多的業者因公司在新北市，反而不受法令規範，北市府近期修正該條文，增列跨域屬地認定，只要在北市提供外送服務都受管轄，有望為此困境解套。

據北市警局統計，去年全市共發生2155起外送員交通事故，造成979人受傷，其中以Uber Eats1268件最多，foodpanda則以945件居次。高事故率引起市長柯文哲注意，近期市政會議更通過相關自治條例修正案，共計修訂6項條文，未來將送到北市議會審議，預計3月下旬排入議會議程。

攤開修訂條文內容，北市要求外送員於服務期間，應在送餐箱上標示平台業者名稱，並增訂罰則，違規未改善將處2萬以上、8萬以下罰款，可按次處罰。同時將意外傷害致失能、死亡的保險金額度，從200萬提高至300萬，業者應按月將納保外送員人數報市府備查，未納保則不許提供外送服務。

此外，條文也規範業者落實員工教育訓練，外送服務契約滿1年的外送員，應實施每年合計至少1小時教育訓練。對於曾發生職業安全、食品衛生安全或交通安全事故的外送員，除有正當理由外，應於事故發生後3個月內實施每次至少1小時的教育訓練。

由於過去有平台業者因總公司設在新北，送餐到北市將不受自治條例管轄，但修正後將採屬地認定，公司或商業登記在北市，市府將有「人」的管轄權，反之若不設在北市，但外送員會前往北市外送，市府則有「事」的管轄權，意即只要在北市外送就必須受法令規範。

北市勞動局職業安全科長陳伯端指出，雖然過去未發生業者因違規卻難以開罰的前例，但條文修訂清楚後，相信能解決外縣市管不到的窘境。對此，UberEats表示，不清楚北市是否有找業者討論立法方向，但無論法怎麼訂，核心仍是繼續努力精進相關作為，降低外送員發生事故率；foodpanda則尚未對此發表回應。