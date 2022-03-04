俗話說一樣米養百樣人，有人個性低調，不喜歡成為人群中矚目的焦點，但也有人天生自戀，認為自己是世界的中心。《搜狐網》運勢專欄就點名5大星座自戀指數爆表，其中雙魚座總是高高在上，而天秤座則是自覺品味非凡、最臭美。

▍白羊座

白羊座有時候會把別人的場面話當真，一開始他們還會客套一下，覺得不好意思，但是時間久了，他們深信自己確實相當優秀，甚至變得更加驕傲自戀，到後來，就算別人什麼都沒說，他們也會覺得人家是在關注自己。

▍獅子座

一個人優不優秀，往往都是別人對自己的評價，從來不是自己說了算，但是獅子座管不了這麼多，他們發自內心認為自己特別優秀，並且覺得別人應該相當羨慕、佩服自己。每次走在路上，獅子座都會特別驕傲自信，因為他們相信大家的目光都緊盯著自己。

▍天秤座

天秤座很難跟別人玩在一起，最主要的原因是，他們眼裡只有自己，認為別人跟自己有一定的差距，即便是獨處，他們也能怡然自得。這樣的天秤座甚至覺得大家都圍著自己打轉，如果他們沒參加活動，別人就會玩得不盡興，殊不知沒有他，大家照樣和樂融融。

▍射手座

射手座的異性緣很高，且追求者眾多，但也因為如此，變得愈發自戀，認為自己足夠優秀，才會受到眾人追捧，甚至覺得追求者之外的其他人也都會很喜歡自己、時時關注自己的一舉一動。

▍雙魚座

雙魚座比較自我，很少會去關注身邊親友的事情，做什麼都一問三不知，但是他們卻希望所有人知道自己的一切，並且圍著自己的世界打轉、關注著自己的一舉一動，到後來他們甚至覺得，別人應該要清楚掌握自己的喜好，總是一副高高在上的模樣。