0303全台大停電，台南市統計受停電影響達30萬8450戶，仁德工業區廠商協進會理事長林伯川向台電提出3點呼籲，包括可預期停電應主動告知可提早宣導、突發性停電主動聯繫各工業區，讓廠商及時應變、不可控停電更須通知工業區調度安排。他說，停電不只釀財損，「沒電，大家虛耗一上午，白白浪費時間。」

仁德工業區廠商約400家，昨天上午9點多停電，陸續於11點恢復供電，停電約達2小時。林伯川說，各家廠商損失一定有，但目前沒特別統計損失，廠商也未反映有重大損失。永康工業區有148家業者，昨天工業區為分段停電，有的只停幾分鐘，有的則到下午6點才復電，5家提報損失22萬元。

林柏川今天語重心長說，以往工業區也偶爾會停電，昨天停電當下，大家以為頂多停20分鐘，畢竟，事前沒接到任何停電訊息，結果一停卻這麼久。他說，由於第一時間啟動不斷電系統，雖沒太大財損，但對整體作業影響很大。

他指出，沒人希望停電，但台電不能迴避問題，一定要想辦法改正，才能避免再發生類似停電問題。他也拋出3點呼籲，要求台電建立一套機制，如是可預期、預防性的停電，要先通知全台各大工業區；突發性停電也需立刻通知業者，讓業者能有所應變；至於不可控的停電如昨天這種情形，更要趕緊啟動聯繫，讓各業者能有效執行工作調配等方案。

林伯川說，以昨天為例，他第一時間致電問市府等相關單位，被告知「還在了解停電原因」，感覺大家都亂了套，不知發生甚麼事？他也無從為其他廠商解惑，只能枯等電何時來，也因不知停多久，要乾脆讓員工放假還是繼續等？他認為，台電、政府相關單位日後應有更嚴謹的應變方案，避免這種事情再發生。