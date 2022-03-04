大陸全國政協常委、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫表示，從他個人而言，還是主張要設定經濟成長目標，因為相當於一個「指揮棒」，可以讓人們感受到政府從什麼方向引導整個社會的努力。而談及今年對大陸經濟增速的預期，他則認為，今年大陸完全有可能實現約6％甚至6％以上的成長。

據中新網引述林毅夫說，大陸經濟發展有「後來者優勢」、「換道超車優勢」等兩大優勢。在他看來，不管國際形勢如何演變，大陸只要保持定力、對未來有信心，利用好這兩大優勢，經濟發展還是可以維持在一個合理的、相對較高的速度。

他說明，首先作為一個處於在追趕階段的國家，中國的「後來者優勢」是發展很重要的空間所在。在一些傳統產業領域，大陸與世界前沿還有差距，代表著增長空間，可以繼續利用引進、消化、吸收作為創新的來源。

另外就是新經濟領域的「換道超車優勢」。林毅夫表示，第四次工業革命的特性是有很多新產品的研發週期很短，只要12個月、18個月，產品就能反覆運算，它們的研發投入是以人力資本為主的。

而大陸是一個14億人口的大國，人力資本非常豐富，同時國內市場大、產業配套齊全。在這種短研發週期的新經濟領域，包括數位經濟、互聯網、人工智慧等方面，大陸與其他發達國家不僅站在同一條起跑線，還具有其他發達國家所沒有的優勢。