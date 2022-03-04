交通部開放大型重機也能以自排車型考試，駕照將註記「B」限定駕駛自排車。（陳祐誠攝）

國內大型重機風氣盛行，而各車廠也陸續設計生產自動排檔的大型重型機車，交通部路政司表示，今年3月1日起，開放民眾使用自動排檔大型重型機車訓練及考驗，駕照與汽車一樣分為自排與手排，若持自排駕照騎手排車，被抓到可罰6000至1萬2000元。

現行民眾如果需考領大型重型機車駕駛執照，需要經駕駛訓練後才能參加駕駛執照考驗，國內駕訓機構都是以一般手控離合器排檔的大型重型機車作為考訓用車。但隨著車輛技術發展，國內外車廠陸續設計生產自動排檔車型，不少民眾反應既然汽車考照可選考手排或自排，大型重型機車僅限考打檔車並不合理。

交通部表示，考量自動排檔大型重型機車已經相當普遍，不應限制民眾選考自動排檔大型重型機車的權益，經公路總局邀集相關訓練考驗單位通盤檢討自動排檔大型重型機車納入考訓用車可行性後，同意自今年3月1日起開放民眾使用自動排檔大型重型機車參加訓練及考驗，取得駕照將註記限駕條件「B限駕自動排檔車輛」。

交通部說，無論自排或手排大型重型機車駕照，訓練與考驗項目都相同，包括學術科訓練時數、取車與架車、直線平衡駕駛、坡道行駛、鐵路平交道、斑馬線、交叉路口、定圓行駛、直線煞車、環場道路行駛、其它操作技術等10項術科考驗項目等。

唯一不同的是「直線加速」，手排車必須切換至3檔達指定速度，自排只需達到指定速度即可，其他扣分項目若自動排檔車輛無該功能或設備者，將不予扣分。