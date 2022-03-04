大統新創(1470)去年營收8.9億元創歷史新高，年增逾4成，今年在戶外機能服市場動能續強下，法人估公司全年營收可望突破10億元，連續第二年創歷史新高。大統新創目前訂單能見度已經到6月，公司企業文化以紡織業的台積電(2330)自勉！

大統新創是Arcteryx 始祖鳥的機能布重要供應鍊，2009年正式跨入戶外機能布的領域，並和Arcteryx 始祖鳥建立良好的合作關係。目前戶外機能布占大統營收比達6成左右。

大統新創從傳統的染整、織布廠，歷經10年的錘鍊轉型為高端機能布供應商，大統發言人洪憲忠表示，我們在2014年取得了紡織界奧斯卡Bluesign的認證，也因此而獲得更多歐洲品牌廠的訂單。

除了獲得Bluesign的認證外，大統新創也在2015年取得溫室氣體盤查的ISO-14064認證；2016年加入ZDHC-有毒化學物質零排放的聯盟，工廠排放的水質都會受要嚴格的檢測；同一年，大統加入Higg Index申報模組，將公司的生產、空汙、水汙、廢棄物、化學藥品等資訊呈現在這申報模組，透明化的資訊也向世界各品牌表達我們永續經營與重視環境的用心與決心；2017年取得R.W.S-可追溯羊毛標章認證也就是羊毛的產出地是有善動物的飼養環境。2018年取得ISO9001升級版的認證，2019年取得CBD(Clean By Design環境清淨的生產計畫)認證並通過了R.C.S-使用回收材料、循環使用認證。

能獲得一連串的國際認證，洪憲忠表示，大統新創總經理葉柏亮的觀念是「要當紡織業的台積電，不要只會做COST DOWN，要賺智慧財而不是勞力財」。在此一企業文化下，大統新創近年來毛利率都有2位數，去年前三季毛利率達21%。今年大統新創還有有3000萬左右的資本支出，持續在研發和新創上紮根。