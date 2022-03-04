國人罹癌率多高？南山人壽代總經理范文偉4日在「生命之織」影像展致辭時指出，國人罹癌機率很高，短短三個月南山人壽發給保戶的「罹癌關懷包」每月多達800至1000份，2022年以來至二月底更已發出三千份。南山人壽去年才開賣的女性防癌外溢保單，只要有做癌症健檢、癌篩、打疫苗者就給予現金回饋，不到一年也銷售了2000張。

據衛生福利部統計，2020年十大死因第一名之排序便是癌症，平均每10分27秒即有一人因癌症死亡，國民健康署副署長賈淑麗更表示，去年新發癌症病患一年就高達12萬人，男性的罹癌機率是女性的1.5倍。

范文偉指出，南山人壽長期關注癌症議題、關心國人健康，2021年起便宣布展開與癌症希望基金會的三年計畫，「南山人壽把保戶當家人」，當保戶罹癌時除了給予財務補助外，還希望給予更多協助。國人罹癌率真的很高，去年與癌症希望基金會合作後，短短三個月發給保戶的「罹癌關懷包」幾乎每月發出800至1000份，三個月下來已發三千份。「罹癌關懷包」裡有衛教手冊、情緒療癒書，對保戶幫助非常大，

范文偉指出，南山人壽抗癌多管齊下。一是積極做衛教宣導，在全省業務中心舉辦健康講座提醒客戶防癌、降低癌症機率，二是設計了防癌外溢保單，2021年就針對女性癌症設計了「女力相守」外溢保單，鼓勵保戶促進健康、並給予回饋，除了事後的財務補償外，更進階到「事前預防」、降低癌症發生率。三、成立「健康守護圈」，也是與癌症希望基金會合作，除了快速理賠外，還與協力廠商提供癌友在人生各階段服務。

范文偉指出，此次與癌症希望基金會、SPRG縱橫公關集團一同投入「生命之織」影像展，非常感謝這十位女性癌友願意站出來，是堅定勇敢的行為，用藝術角度去激勵更多癌友。其實癌友不只心情上、家庭生活上都會有很沉重的負擔，希望透過這次展覽，讓更多保戶、同仁分享關懷的力量。

南山人壽資深副總陳維新進一步補充，這張女力相守保單設計雙重的外溢獎勵機制，包括「健康促進回饋金」及「防疫保健回饋金」。除提供最高年繳應繳保險費10％之「健康促進回饋金」外，保戶若進行乳癌、子宮頸癌、大腸癌及口腔癌等四大「指定癌症篩檢」或11項「指定疫苗接種」時，可額外獲得年繳應繳保險費2％之「防疫保健回饋金」。

另外，對應於「健康─治療─休養期」等不同體況歷程所需要，女力相守保單也串聯最適合的需求服務。陳維新舉例，像癌症癒後休養階段，可藉由乳癌術後內衣、專業的看護及心理諮商等，協助病後身心的復原。