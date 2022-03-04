中租控股旗下多家子公司，中租控股表示，2022年海內外計畫徵才逾千人，其中推行已10年的亞太MA計畫，表現優異者首年即有百萬元年薪，今年更新增人資與財會的專業幕僚職缺，加速推進中租海外版圖布局。

中租表示，亞太MA計畫，每年召募20名儲備幹部，企金與消金業務類MA，提供三年業務、審查與海外的實戰訓練，薪資保障最低90萬元，表現優秀者，首年即可突破百萬元。

中租說，培訓內容包括前2年半在台灣歷練企、消金業務工作，接著赴海外半年歷練在地業、審工作。除了專業職能訓練外，受訓內容也包括基礎管理訓練、講師訓練、輔導員訓練、外語訓練、國際化人才相關訓練等，培訓合格即派駐海外單位服務。

中租說明，在泰國、越南、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓、印尼與中國大陸等逾120處據點，亞太MA計畫10年培育多位優秀的國際人才，成功支應海外營運發展需求。今年更首度召募專業幕僚人才，鎖定具備人資或財會工作經驗滿3年，英語流利且具備海外工作意願者。

中租多年落實人才培育，陸續推出亞太MA計畫、關鍵人才計畫、矩陣人才計畫與大東協實習就業等計畫，四度獲得美國人才發展大獎（ATD Excellence in Practice Award），優異的ESG表現也入選道瓊永續指數成分股（Dow Jones Sustainability Index，DJSI）。

中租表示，第十屆亞太MA計畫已開跑，歡迎具企金、消金、人資、財會等專長的人才，加入中租行列，開創國際職涯，履歷收件至6月底。

中租控股也將參與本周六（５日）於台大校園舉辦的徵才博覽會，規畫在徵才博覽會現場，舉辦系列活動與學生互動，並提供職涯諮詢與履歷投遞服務。

中租控股旗下包括中租迪和、合迪、仲信資融、中租保經及中租能源，也將召募金融、營建、運輸、漁業暨存貨供應鏈、船舶融資、國際金融、保經與太陽光電等全產品線行銷業務人員，以及後台幕僚包括數位科技的程式開發工程師、系統分析師、雲原生平台架構師、數據分析師等等。