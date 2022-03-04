八貫（1342）旗下戶外用品、醫療床與航太救生三大產品線受惠疫情後生活型態改變、庫存消化完畢與航空業復甦，保持強勁動能，2月營收1.87億元，創同期新高，年增82.02％；累計1-2月營收3.98億元，直逼4億元，年成長51.07％。

八貫指出，在出貨動能活絡助力下，首季營收有機會站上6億元高檔水準，且今年1月再啟動漲價，並有規模經濟效益，可望再優化毛利率表現，首季營運可望淡季不淡；新產能將於第二季起漸進式開出，營運向上可期。

八貫擁有皮布料及成品組件兩個事業群，主要從事TPU(熱可塑性聚氨酯彈性體)機能性布料產品及其相關成品組件之二次及三次製造加工及銷售；終端應用於高端醫療、航太、救生、戶外用等產業，且產品多數屬需要認證的產品，技術門檻相對高。主要外銷至美洲、歐洲以及亞洲等地。

八貫指出，在訂單能見度高且稼動率滿載下，德興一路第一期廠區已充分使用，擴增產能為五班制，且人力持續擴充。因應客戶訂單持續熱絡，根留台灣專案購罝的部份智能型高週波機台已於農曆年後陸續進廠設置，新產能將於第二季起漸進式開出，今年營運向上可期。

為配合客戶新產品增加及新客戶需求，八貫擬再進行德興四路第二期新廠擴建，規劃第四季導入量產，今年營運成長有望達雙位數，長期利基蓄勢發揮。