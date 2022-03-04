俄羅斯入侵烏克蘭戰局陷入膠著，各方皆在設法解決這場危機。美方分析人士說，中國正在將自己定位為正在交戰的俄羅斯和烏克蘭之間的調解人，以便被視為全球領導者，並在西方為自己得分。

《美國之音》指出，中國外交部長王毅週二應約與烏克蘭外長庫列巴(Dmytro Kuleba)通電話，烏克蘭對於與俄羅斯「談判解決」烏克蘭問題持開放態度。庫列巴表示，烏方「願同中方加強溝通，期待中方為實現停火開展斡旋」。

專家表示，幫助停止這場戰爭會讓中國看起來更傾向於在歐洲建立和平，而不是維持冷戰後與俄羅斯的友誼，因為後者在西方並不受歡迎。調停的嘗試還會轉移國際社會對中國統一台灣的關注。

澳大利亞新南威爾士大學名譽政治學教授卡爾．塞耶(Carl Thayer)說，任何停止烏克蘭戰爭的努力，都「將使中國的地位從一個被動的角色改善到展現一些領導作用」。「（中國）保持沉默的時間越長，就越會損害中國為把自己塑造成一個負責任的全球領導者所付出的努力。」

「這是一個機會，表明中國不是一個修正主義大國，而且它尊重國際法和尊重主權。如果情況是這樣的話，那麼中國可能會在烏克蘭問題上採取更強有力的立場，」東京國際基督教大學政治和國際研究高級副教授斯蒂芬．納吉(Stephen Nagy)說。

塞耶說，成功的調解尤其有助於中國「贏得歐洲的讚譽」。他說，這種關係可能會導致更多的泛歐亞貿易。2020年，中國是歐盟第3大出口國和最大進口夥伴國。

在兩國外長通電話之前，中國在俄羅斯入侵烏克蘭的問題上一直避免公開站在俄羅斯一邊，儘管中國與莫斯科的友誼長期以來不斷加深。

中國在描述俄烏衝突時也回避了「入侵」一詞，但是它沒有和俄羅斯一起否決美國支持的聯合國安理會譴責這次襲擊的決議，而是投下「棄權」票。