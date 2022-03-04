面前廣場供桌上擺了滿滿的富士蘋果，堆成小山。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

面前廣場供桌上擺了滿滿的富士蘋果，堆成小山。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

面前廣場供桌上擺了滿滿的富士蘋果，堆成小山。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

埤頭鄉福德祠臉書指廟方今年頭牙以3000多顆大蘋果為福德正神祝壽，且將分送給到場的信眾們吃平安。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

今天是農曆二月初二，俗稱「頭牙」土地公壽誕，各地土地公廟都有許多信眾準備豐盛供品向福德正神祝壽；不同於多數福德祠準備麻糬、壽桃獲糕餅，彰化縣埤頭鄉福德祠今天一口氣擺出60箱蘋果，擺出數座像小山一樣的蘋果塔，主委張春財說，要感謝「伯公」保佑讓村民平安度過新冠疫情，因此用3360顆富士蘋果祝壽，也分贈給來拜拜的所有鄉親帶回家吃平安。

去年爆發本土新冠肺炎疫情，南彰化成為疫情重災區，其中麻將牌咖傳染鏈，波及埤頭鄉公所和代表會，張春財也是埤頭鄉民代表，連同其他10多人都被匡列為接觸者，快篩後確診陽性，所幸經隔離治療後幸運康復。

張春財今年接下埤頭福德祠管委會新任主委，他說很感謝土地公保佑讓他能恢復身體健康，許多鄉民也都快篩陰性，平安度過疫情，在管委會全體成員的同意和地方善心人士的贊助支持下，花了近7萬元採買蘋果為土地公祝壽，希望土地公能繼續保佑鄉民大家都平安、健康。