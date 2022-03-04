工作天數減少 凱美2月營收寫一年多低點 16:312022/03/04 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 凱美（2375）盤後公布2月營收，在工作天數減少之下，單月營收滑落至5億元以下，僅4.15億元，創十五個月以來新低紀錄，並呈現年、月雙減。 凱美統計2月營收達4.15億元，較去年同期合併營收減少6.2％，月減21.7％，其中電容產品較去年同期增加6.5％；風扇產品較去年同期增加38.5％，電阻產品較去年同期減少13.1％。 凱美強調，電容及風扇仍維持成長，電阻受終端客戶影響，尚處低迷。 工作天數減少 富采2月營收觸一年低點 愛普*今年營運優於去年 跨足IPD市場 #凱美 #較去年同期 #月營收 #工作天數減少 #電容 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 愛普＊ 去年獲利年增1.5倍 每股賺13.67元優於預期，將配息6元 04:102022/03/02 證券．權證 宏捷科營運Q2回穩 下半年優於上半年 19:192022/03/02 財經 車用訂單挹注 毅嘉2月營收創2015年以來同期最高 21:002022/03/03 財經 《食品股》春節工作天數減少 鮮活2月營收相近去年同期 15:572022/03/04 財經 宏捷科 Q2起營運倒吃甘蔗 04:102022/03/03 證券．權證 測試介面廠接單 熱到下半年 04:102022/02/22 證券．權證 佳世達2月營收 續創同期新高 18:502022/03/03 財經 意法半導體雙通道高側開關為電容負載驅動設計帶來更高彈性 08:332022/02/22 財經 八貫2月營收年增逾8成 創同期新高 16:192022/03/04 財經 德微2月合併營收1.57億元 創同期新高 19:022022/03/02 財經 《半導體》聯電2月營收連5高 Q1連10高有譜 15:572022/03/04 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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