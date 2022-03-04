凱美（2375）盤後公布2月營收，在工作天數減少之下，單月營收滑落至5億元以下，僅4.15億元，創十五個月以來新低紀錄，並呈現年、月雙減。

凱美統計2月營收達4.15億元，較去年同期合併營收減少6.2％，月減21.7％，其中電容產品較去年同期增加6.5％；風扇產品較去年同期增加38.5％，電阻產品較去年同期減少13.1％。

凱美強調，電容及風扇仍維持成長，電阻受終端客戶影響，尚處低迷。