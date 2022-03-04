「殯葬龍頭」龍巖將創辦屆滿30週年，將推出全新品牌形象影片《What Is Your Legacy》，傳遞嶄新人生價值觀。

龍巖表示，龍巖向來積極從核心服務延伸到推廣生命教育精神，對於生命懷著尊重與感恩！強化生命禮儀服務及創立藝術化墓園建築精緻化的服務，成功為生命產業翻轉不同的服務思維！身為生命產業領頭羊的龍巖，自1992年成立至今，已經來到30週年，嶄新推出品牌價值觀，於3月3日全新推出《What Is Your Legacy》品牌形象影片，鼓舞每一個人大膽地綻放和勇敢地去愛、去改變，在每一個用力去活的瞬間，成為你被記住的模樣，為生命注入全新觀點。

龍巖表示，每一個人一生都會面臨不同課題，龍巖迄今已服務20萬以上的家庭，感受生命的無常與可貴。期待透過《What Is Your Legacy》品牌形象影片，鼓勵人們活得精彩、活得綻放，大膽去愛、去感受、去奔跑、去碰撞、去改變，活出你所期望的生命樣貌，讓你的故事被記住。

龍巖表示，創辦30年來，始終為服務「生命」而存在，當生命結束時，有尊嚴地好好道別！龍巖創辦人李世聰期許地說：「對未來生命產業發展，抱持著競競業業的一顆心、需要落實更多具體行動，並且善盡企業社會責任、發揮企業永續精神，邁向百年企業之路。」

龍巖表示，為秉持創辦人的初衷，龍巖董事長Kelly Lee肩負重要任務以「服務生命傳承愛」為核心，致力將對待家人的心意去服務好每一位顧客，不僅「待客如賓」更要「待客如親」，讓龍巖的服務真正走進顧客的心中，並且，為了讓大眾看到龍巖對生命價值的重視，在30週年之際，邀請坎城金獎導演羅景壬執導《What Is Your Legacy》，以眾生相闡述多元的人生風貌，透過影片，相信每個人都有值得被傳承的故事。

龍巖表示，《What Is Your Legacy》影片在導演羅景壬的鏡頭下，由街頭藝人、海外志工、舞蹈家、身心障礙者、足球員不同角色身份，演繹勇敢改變自己的人生，努力不懈朝著目標前進時，揮灑每一刻，綻放生命的價值，藉此傳遞龍巖嶄新人生價值觀。

龍巖透過《What Is Your Legacy》的品牌形象影片，帶出以終為始全新生命觀，也想問每一個人「這一生，你想活下什麼？」，日復一日，我們生活著，還是真正活著？每當夜深人靜，也曾反覆思考，生命的意義到底是什麼？龍巖相信藉由影片，帶領大家重新檢視自己的人生，從今起創造你的Legacy！