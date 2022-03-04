嘉義市各國中小教室安裝新風換氣系統，提升空品 。（廖素慧攝）

嘉義市南興國中教室啟用新風換氣系統，師生安心上課。（廖素慧攝）

嘉義市環保局洗街車連日來持續洗街抑塵。（嘉義市環保局提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市空氣品質連日來紅色警示，空汙嚴重，全市國中小學校教室全面啟用896台新風換氣系統，並暫停戶外活動及課程，市府預計今年再為幼兒園購置新風換氣系統；環保局洗街車洗街抑塵，稽查及督促工廠落實防汙措施。

嘉義市長黃敏惠表示，博愛國小等12校附設幼兒園及吳鳳幼兒園等3所市立幼兒園教室，均已裝設冷氣設備，並配有空氣清淨機，也使用多年，為再提升空氣品質成效，規畫今年依實際需求補助各校附幼及市立幼兒園，裝設新風換氣系統89台，並採後續擴充方式採購。

市政府教育處長林立生指出，連日來空品達紅色警示，市府自籌經費約3100多萬元購置新風換氣系統896台，安裝在全市國中小學校教室，已全面啟用，嘉義市領先全國「班班有新風換氣系統」，能適時改善教室空氣品質，讓孩子大口呼吸新鮮空氣，且各校也暫停學生戶外活動及課程。

林立生表示，新風換氣系統可透過自動偵測連動，過濾有害物質、改善室內二氧化碳濃度，其初效濾網可阻擋大於PM10的顆粒、毛髮及灰塵達99.9％，經水洗及吸塵器除塵後可重複使用；HEPA高效濾網可有效攔阻0.3μm微粒過敏原及PM2.5，該系統並具備熱交換功能，可回收室內空氣70％以上能量，平衡室內溫差。

市府環保局表示，連日來持續由洗街車洗街抑塵，每日洗街約160多公里，還有對前25家大型工廠稽查確實啟用操作汙染防制設備，抽檢4家均合格，督促營建工地加強防塵措施，攔檢機車及柴油車輛排放廢氣是否符合標準。