受到淡季及工作天數較少影響，穩懋(3105)2月合併營收為17.9億元，月減7.02%，穩懋預估，今年第1季合併營收將較去年第4季下滑low-twenties(約21%到23%)，單季毛利率預計約為mid-thirties(35%)水準。

穩懋2月合併營收為17.9億元，月減7.02%，年減6.15%；累計1至2月合併營收為37.15億元，年減7.41%。

由於第1季晶圓廠陸續歲修保養及傳統淡季，穩懋預估，今年第1季合併營收將較去年第4季下滑low-twenties(約21%到23%)，單季毛利率預計約為mid-thirties(35%)水準。

就各產品來看，穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示，由於光電產品淡旺季明顯，下半年是出貨高峰，第1季下滑幅度較大，Infra(基礎建設)相較去年第4季下滑幅度較小，WiFi跟手機下滑幅度跟第1季季減預估差不多。

若以全年來看，陳舜平表示，今年趨勢跟往年相差不大，第1季是淡季，上半年相較下半年是低基期，營收高峰會落在下半年。

為因應客戶需求，穩懋今年持續進行擴產，晶圓C廠無塵室擴充預計上半年完工，新產能將於第3季左右開出，以應付旺季需求；南科高雄園區路竹廠於去年中動土，目前以土建為主，預計明年6月到7月無塵室完成，2024年加入量產；由於今年有路竹廠建置工程資金需求，穩懋預估，今年資本支出在120億元左右，由於新產能加入，折舊費用預計較2021年增加1成到2成。