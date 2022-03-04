蘋果宣布停止在俄羅斯銷售產品，分析師表示，這可能使三星電子等其他智慧手機製造商面臨跟進的壓力，同時也可能成為中國手機廠在俄國擴大市場版圖的大好良機。

針對俄羅斯入侵烏克蘭，蘋果在周二宣布一連串加入制裁的措施，其中包括暫停在該國的銷售業務。在蘋果的俄羅斯版網路商店中，所有蘋果產品都已顯示「無法在該國購買或交貨」。蘋果在俄羅斯沒有開設任何實體商店Apple Store。

CCS Insight分析師Ben Wood表示，此舉「絕對」會給三星等競爭對手帶來壓力，蘋果的一些競爭對手在俄羅斯的銷售量很大。

Wood表示，由於俄羅斯不是蘋果的主要市場，蘋果暫停在當地的銷售業務不太可能對該公司造成重大影響。「他們的事業如此龐大，所以非常強韌，對蘋果而言，失去這些收入，不會對其業務造成災難性的影響」。

根據Counterpoint Research調查，蘋果iPhone在俄羅斯智慧手機市場的占有率約為15%，估算去年蘋果在俄羅斯賣出約3200萬支iPhone。

Moor Insights and Strategy首席分析師Anshel Sag表示，蘋果之舉可能迫使其他人跟進。

科技分析師與投資人Benedict Evans表示，金融制裁和匯率劇烈震盪，也可能使蘋果難以在俄羅斯銷售產品。去年11月，當土耳其里拉爆跌時，蘋果就曾暫停在當地的銷售活動。

他表示，盧布僅在周二就貶值了30%，蘋果根本無從知道該如何為iPhone定價。此外，銀行業的制裁措施也使蘋果很難或根本不可能將銷售收取的現金轉移到國外。就算不考慮任何政治因素，現在任何想把商品進口到俄羅斯的人，實務上都將面臨極大的困難。

隨著越來越多國家加入制裁俄羅斯的行列，世界各地的企業也在加速撤離俄羅斯，而這也給了華為和小米等中國企業擴大俄國市占版圖的大好良機。分析師表示，除了中國企業在俄國的先天優勢之外，中俄之間的貿易仍然暢通，這對中國企業而言可能是一個機會。