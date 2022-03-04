石廟雜糧生產合作社的豆皮工廠獲得HACCP、ISO22000認證，配合市場需求推出多樣化的豆製食品及飲品。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善4日參訪石廟雜糧生產合作社，縣府將輔導農友與社場契作及媒合後端通路，也會作雜糧作物的通盤檢討。（周麗蘭攝）

受疫情影響國際運費上漲，國際大豆、飼料玉米、小麥等漲幅超過50％，台灣本地的雜糧競爭力上升，雲林縣斗南鎮石廟雜糧生產合作社每年契作大豆面積達70公頃，豆皮廠房也通過HACCP、ISO22000認證，雲林縣長張麗善4日參訪，縣府將輔導農友與社場契作及媒合後端通路，也會作雜糧作物通盤檢討。

台灣的大豆多仰賴進口，原因是價格較低，不過疫情發生後運輸成本飆升，國際大豆價格從每公斤20多元上漲至40多元，較台灣本土種植的大豆契作價格35元還高，本土大豆的競爭力大增。

石廟雜糧生產合作社與雲嘉、桃園地區農友契作大豆面積70公頃，依循集團式栽培管理方法，從事非基因改造大豆等雜糧生產、加工、銷售業務，目前會員31人。該社的豆包、豆皮加工廠房通過HACCP、ISO22000雙認證，生產線每日使用大豆約1.5公噸，產線滿載可達3.5公噸，配合市場需求推出多樣化的豆製食品及飲品。

生產合作社理事主席沈泓志說，未來將更積極與在地農友合作契作大豆，預計提高至100公頃，並建置乾燥冷藏儲存設備，廠房也將申請產銷履歷加工驗證，提供消費者完整又安全的溯源豆製加工產品。

雲林縣長張麗善、農業處長吳芳銘、縣議員蔡東富、顏忠義、王秋足、斗南鎮長沈暉勛4日參訪石廟雜糧生產合作社。

張麗善表示，本土大豆種植面積3430公頃、產量4447公噸，雲林縣種植面積約329公頃、年產量約557公噸，目前國產雜糧自給率僅6％，在疫情衝擊國際雜糧價格下，種植雜糧很有潛力，石廟合作社是一個很好的例子，雲林縣府願意扮演媒合的角色，使產、製、銷連貫，農民有更穩定的收入，也提高國產雜糧自給率。

農業處長吳芳銘說，雜糧作物是優質的節水作物，縣府積極推廣對地綠色環境給付計畫，配合種植轉作或契作、辦理友善耕作、輔導國產雜糧產銷機具與設備等計畫，提高本土雜糧種植面積，目前是國產高品質雜糧嶄露頭角的好機會。