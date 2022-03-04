「別再噴啦！」新冠肺炎肆虐至今已有2年多時間，促使國人養成酒精消毒習慣，連捷運座椅也不放過，但台北捷運公司近期接獲旅客反應，指褲子疑似被捷運座椅油漆沾到，一查之下才發現，被酒精擦拭過的座椅，表面聚胺脂（PU）漆竟會因此溶解，只好無奈對外呼籲旅客勿用酒精，建議使用次氯酸水或濃度0.05％漂白水。

北捷指出，酒精是有機溶劑，不只會溶解捷運列車座椅面漆，也會溶解皮膚的油脂，對於有塗層、油漆或是皮製的傢俱、皮包、皮鞋及汽車內裝，均有可能造成掉漆或損壞。

北捷強調，由於捷運人潮眾多，目前台北捷運仍持續全時段清消，使用的是稀釋後的漂白水，不會傷害溶解座椅面漆，營運時段車站頻率為2小時、列車頻率為4小時，列車出車前均完成清消；營運結束後，車站及列車則依排程進行清消作業。

北捷建議，如果旅客要自行消毒捷運座椅，建議使用次氯酸水或濃度0.05％漂白水；為防範類似事件發生，也將尋求更佳座椅漆或貼膜、鍍膜等耐酒精材料。

北捷呼籲，民眾進入捷運車站（含售票處、車站大廳等區域）、中山及東區地下街等，請全程佩戴口罩，違反規定者，最高罰鍰新臺幣1萬5000元，並拒絕運送。提醒旅客電子票證加值或購買單程票，請多利用捷運自動售票機，多用機器減少人員接觸，防疫更安心。