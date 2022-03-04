23歲陳姓男子因對加油站打工的李男不滿，去年於某臉書社團號召「打棒球」，PO文指出「想朝聖這位帥哥，可以過去認識一下這位帥哥，多招搖、然後看要不要下班約去打棒球、大家交個朋友」等。PO出李任職的加油站地址及上班時間，李得知後心生畏懼離職，台中地方法院依以文字煽惑他人犯罪，判處陳拘役30日，易科罰金3萬元，可上訴。

判決書指出，陳姓男子去年於網路臉書社團PO文，「揪出來打棒球嗎、目前20個人、有人要一起嗎」、「大家晚上出來認識一下、打棒球而已」、「有知道對方住址的私訊我、大家交個朋友而已沒甚麼」、你家附近泡茶聊天而已、想紅讓你紅、幫高調」等文字，李男瀏覽網頁內容後，因心生畏懼，擔心危害安全離職。

陳姓男子在偵訊時坦承，於臉書留言為事實，卻矢口否認犯行，陳當時辯稱，是想約李男運動打棒球而已。之後坦承全部犯罪事實。李男則提瀏覽社團張貼文字後，心生畏懼，曠職2日而申請離職。

檢方以陳觸犯刑法第305條，同法第153條第1款，以文字、圖畫、演說或他法，公然為下列行為之一者，處2年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金起訴，最後判處陳拘役30日，可易科罰金3萬元可上訴。