據悉，中油高雄煉油廠舊址，除了台積電將投資興建7奈米和28奈晶圓廠，力拚今年6月動工第一期2個廠房之外，中長期也規劃在高煉廠其餘的100多公頃用地，再興建4座晶圓廠，而且，世界先進等關連產業，也將加入投資行列。

台積電預定投資的高雄煉油廠舊址，目前被劃定為「楠梓產業園區」的29.83公頃土地，4日舉行「楠梓產業園區設置計畫環境影響說明書（初稿）」專案小組第一次初審會，也是台積電設廠的新進程。

高雄環保局４日表示，專案小組第一次初審會的決議為，依照委員、專家學者及相關機關團體意見補充、修正後，今年4月7日前提送專案小組再行審查。

４日的會議，有數個公民團體及民意代表參與旁聽發言，公民團體針對園區後續進駐廠商用水、用電量、溫室氣體削減措施、楠梓地區淹水潛勢評估、園區廢棄物處理、土污整治、文資保留、設立生態廊道等議題，提出意見。

高雄工務局則於會議中，向與會民眾說明土污整治方式及整治期間污染防制措施，另，水利局已說明園區滯洪規劃及出流管制審查情形，專案小組委員則針對楠梓產業園區健康風險評估合理性及正確性、空氣污染物抵換、減能減碳措施、廢水處理等議題，予以審查，並請開發單位於第二次初審會中，補充加強說明。

高雄環保局長張瑞琿指出，環評審查過程中，絕對尊重在地居民及環保團體的意見，並給予適度的參與表達及旁聽的機會，後續仍需再次召開初審會議，初審會議獲致結論後，將提送高市府環評審查委員會討論。

根據了解，「楠梓產業園區」29.83公頃土地的環評小組會議，本來預定今年2月就要召開，因故延後，也相對使得台積電動工興建7奈米和28奈晶圓廠，延後一些時程。

不過，相關進度仍希望在今年6月份，可以完成，後續再進行高煉廠其餘的100多公頃用地的汙染整治，除了提供台積電中長期的4座晶圓廠興建之外，包括世界先進等關連產業，也將加入投資行列。

據指出，由於是超過30公頃的開發案，因此，相關工作進度將相對緩慢，因為，環評要由中央辦理。