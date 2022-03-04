俄烏局勢混沌未明，市場擔憂國際對俄制裁是否升高，以及戰事是否擴大，加上市場傳聞烏克蘭核電廠受到攻擊，造成台股4日回跌。

新光投信董事長劉坤錫判斷，目前台股受俄烏戰爭影響下，最壞的情況已過，但戰情持續膠著中，預估台股3月上半月「以盤待變」，3月中旬美國聯準會將公布利率決策，若決策內容及升息幅度符合市場期待，台股有機會「重開機」。

劉坤錫分析，俄烏戰爭開打至今，雙方對戰結果仍未明朗，台股陷入區間盤整，以拖待變的市場心態，市場資金持續觀望，唯台股盤整越久，後市反彈可能力道越強，建議投資人宜趁戰情膠著階段提早布局，才能享受股價低接的甜蜜買點。

以投信法人來說，自2月俄烏戰爭爆發後，國內投信已連續21天持續買超台股，為史上最長買超，這次買盤力道之強，看出投信在台股市場扮演更重要的角色，今年投信法人布局台股，仍著重以業績為主軸，搭配產業成長性為輔，電子股仍是主軸。