台南市長期推廣水雉保育，許多農友改以友善耕種方式種植菱角，菱角田生態豐富，農友林丙火日前在田區發現1隻保育類的紅色型草花蛇，農委會特有生物研究保育中心表示，草花蛇近30年來數量已減少90％，目前在桃園、新竹較常見，南部相對少見，尤其是紅色型的草花蛇，更是難得。

草花蛇是中小型無毒性水蛇，身體呈淺棕色，雜有許多黑色斑塊和黃色細點，棲地包括闊葉林、混生林、草原、溪湖、水田等，偏好溼地環境，有領域性，以魚、蛙、昆蟲等為食，也會捕食鼠類。

特生中心助理研究員林德恩表示，常見草花蛇一般顏色為接近橄欖色的灰棕色，由於近年來農藥的濫用等因素，讓草花蛇數量愈來愈少，2019年農委會公告列入保育類野生動物。

農友林丙火以友善生態方式種菱角，田區生態豐富，有時可以看到上百隻水雉群聚一起，因為不使用農藥毒老鼠，林丙火特別把田埂加寬，避免老鼠打洞導致田區漏水，田埂上常可見老鼠吃剩的菱角殼。上月底林丙火在田區發現1隻沒見過的蛇，而且固定在同一區出現多次，好像定居下來，還會捕捉老鼠。

水雉園生態教育園區主任李文珍表示，她看到農民拍的蛇照，原本以為是臭青公，後來近看到特殊的紅色鱗片花紋，趕緊問向特生中心詢問，確定是紅色型的草花蛇。林丙火笑說，雖然蛇會幫忙吃老鼠，「我看到還是很怕，但知道牠是無毒，好像感覺好一點。」

李文珍說，經過園區多年的友善耕種宣導，很多農民都會跟她分享看到蛇或與蛇相處的經驗，農民不再將蛇當作討厭的生物，雖然農民還是很怕蛇，但都會讓一步給蛇走。李文珍表示，希望未來能讓農民對蛇的觀點全面改觀，更加促進生物多樣性，以共好的概念讓大家共存在這塊土地上。