護國神山台積電一傳出在高雄設廠，周邊房價應聲大漲，在高雄設廠期程，備受各界關注。高雄市政府4日舉行「楠梓產業園區設置計畫環境影響說明書(初稿)」專案小組第一次初審會，最後決議依委員、專家學者及相關機關團體意見補充、修正後，在4月7日前提送專案小組再行第2次審查。

由於產業園區未來將由台積電進駐，會中有公民團體針對園區後續進駐，用水用電量、溫室氣體削減措施、楠梓地區淹水潛勢評估、園區廢棄物處理、土污整治、文資保留、設立生態廊道等議題提出意見。

高雄市府工務局於會議中向與會民眾說明土污整治方式及整治期間污染防制措施，另水利局說明園區滯洪規劃及出流管制審查情形。有關民眾期許中油高廠轉型為生態公園，都市發展局已說明本市城市生態綠廊建構規劃情形，其餘意見開發單位已於會中做出初步回應，並承諾再妥善規劃。

另會中專案小組委員針對楠梓產業園區健康風險評估合理性及正確性、空氣污染物抵換、減能減碳措施、廢水處理等議題予以審查，並請開發單位於第二次初審會中補充加強說明。

高雄市環保局局長張瑞琿表示，環評審查過程中絕對尊重在地居民及環保團體的意見，並給予適度的參與表達及旁聽的機會。後續仍需再次召開初審會議，初審會議獲致結論後，將提送市府環評審查委員會討論。

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