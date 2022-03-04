時序進入3月，春天的氛圍已悄悄上線，天氣也愈來愈暖和了！說到3月除了有大家熟知的38國際婦女節和314白色情人節外，另一個屬於女性的節日─3月3日女兒節，這是一個在日本專屬女孩子的節日，又稱為人偶節、桃花節、娃娃節等。

在女兒節這一天，日本父母會為家裡的女兒設置階梯狀的陳列台，由上至下擺放穿著和服的娃娃（又稱為雛人形），用以祝福家裡的女兒健康平安地長大成人。

在一般人的觀念中，日本女性的社經地位普遍不高，不論有沒有外出工作，女性都應該一肩扛下所有家務、養育子女及照顧長輩的責任，也是因為這樣的刻板印象，導致今天的日本女性面對「婚姻」這件事多有疑慮並裹足不前，而這樣的趨勢也使得日本少子化和人口老化的問題日益嚴重。

根據東京大學一項研究調查顯示，近來日本年輕女性對於戀愛或是婚姻保持著「草食」消極態度的現象愈來愈明顯，尤其30至39歲女性族群數字更是驚人，甚至每4人中就有1人是不婚不戀的單身狀態。

「如果結了婚，我得做更多的家事。」、「我熱愛我的工作，也沒有任何經濟壓力，實在沒必要把自己逼進牆角、為了錢而走進婚姻。」……，毫不意外地，這股不婚趨勢也影響生育率大幅崩跌；據最新統計顯示，日本的總和生育率（每位女性一生中生育孩子的平均數）降至1.34，創下近13年來最低水平。「用較便宜的保費買一份基本保障…」

小額終老保險去年下半年業績大爆發

今天在日本，隨著女性自主意識抬頭，選擇不婚的比例日增，不僅使得有關少子化和人口老化問題日益嚴重，女性投入職場勞動參與率也大爆發，就業人數首度突破3,000萬大關，且15歲至64歲女性中有近7成目前仍在職中，這個驚人數字堪稱前所未見。

確實，眼下全球老齡化嚴重，現代人活到老、做到老、賺到老，不輕言退休或是退而不休，今天在日本，老年人到了70歲古稀之年仍繼續工作者比比皆是，超乎你我想像，並進而演變成為社會新常態；相關論點先前在小花平台專題文章：「日本老人80歲還在工作，未來可能不存在『退休年齡』…你怎麼想？」已有深度剖析報導，文中引述人口專家學者提出逆向思考：