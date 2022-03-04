烏克蘭一座大型核電廠遭到俄軍攻擊，發生大火，引發投資人對衝突升高的擔憂，油價高升，亞洲股市普遍下跌。

周五香港恆生指數全日低走，收跌571.02點或2.54%，為21896.32點，直接跌破2萬2000點關卡。國企股(H股)跌212.73點或2.69%，為7687.31點。

科技指數繼續下滑，並大跌4.65%，來到4727.13點，創下歷史新低。京東跌8.3%，阿里巴巴跌5.2%，美團跌5.4%，小米跌5.2%。

騰訊跌3.7%，報403.2港元，盤中一度跌到400港元以下；媒體報導傳出，印度對騰訊進行稅務突襲調查，發現沒有確實申報稅款。

嗶哩嗶哩跌12.9%；該短視頻公司公布去年第四季業績，表現良好，但第一季財測指引遜色。旗下的B站去年虧損擴大，虧損增加119%。

汽車股重挫8.5%，為表現最差的板塊。小鵬汽車跌12.9%，理想汽車跌10.7%。比亞迪跌8.6%；比亞迪周四公布二月銷售數據，新能源車銷售年增753%，但月減0.05%。