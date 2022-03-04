俄烏戰火延燒，戰爭爆發一周來雙方目前仍激烈交火，引發全球金融市場巨震。國泰投信認為，回顧過去歷史事件，地緣政治風險引起的股市回檔通常不會持續太久，尤其非因為發生財政上的系統性風險，而是在這種大國針鋒相對所引發下跌時進行的逆勢投資，更有機會獲得超額報酬。

基金教母蕭碧燕最新發文指出，全球市場參與者絕大多數人確認俄羅斯股市目前不具可投資性，MSCI因而決定將其剔除，不利俄羅斯股市的制裁或訊息一波一波的出爐，制裁下的經濟肯定受到強大的影響，當然全球其他國家或產業也會受到衝擊，至昨天為止俄羅斯股市尚關閉中，一旦開市，強大賣壓應不可避吧！

蕭碧燕也指出，石油持續漲，不利通膨緩解，讓人想起2008年的情景，石油一桶漲到146美元，最終金融海嘯，景氣下滑，不管你現在正陶醉在原油的漲勢中，還是其他受惠的行業中，還是提醒你石油的飆漲是不利景氣的，別只陶醉在Party的歡樂中，Party也有曲終人散的時侯。

國泰投信董事長張錫認為，俄烏的戰事不免影響股市、油價和投資心理面，但就當前來看，長期趨勢並未因戰事而有所改變，包括ESG、電動車、碳中和等，大趨勢一旦成形就是一去不回頭，包括區域性戰事、Omicron疫情等，這些都算是短線事件，短期事件影響都只是個過程，畢竟事件發生後終將回歸基本面，而台股有企業獲利及殖利率支撐，是相對安全的資金避風港。

進一步觀察台股中符合「價值投資」，涵蓋本益比低、ESG表現佳、收益良好等篩選條件的ETF，如國泰永續高股息ETF(00878)，根據統計，該基金甫於2/25規模正式突破500億元台幣，截至3/3更來到新台幣521億元，創下台灣台股ETF史上最快突破500億元規模的紀錄，顯見其投資優勢獲得市場認同。