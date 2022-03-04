受到新冠疫情升溫、通貨膨脹大漲以及俄烏緊張情勢所影響，韓股4日走低，但暫守2700關卡。KOSPI收2713.43點，跌33.65點或1.22%。同時，韓元走貶，外資賣超5850億韓元。

4日，韓國每日新確診者再創新高，正式突破26萬達26.6萬餘人。不過，當地包括咖啡廳與餐廳等12個公共場所，從5日開始的晚上打烊時間，可延後1小時至11點。至於6人群聚的數量上限規定，則維持現狀不變。

韓國2月CPI(消費者物價指數)為3.7%，徘徊在10年高點附近且連續11個月都高於當地央行的目標值2%。因此，韓國政府4日宣布，減收兩成燃料稅的政策再延長實施3個月。

大型股一片倒，三星電子跌1.92%，SK hynix跌3.49%，Naver跌2.46%，現代汽車跌2.82%。LG化學也跌4.12%。

美元兌韓元在1214.2價位附近，韓元貶9.6元。