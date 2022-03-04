烏克蘭政府宣布在俄軍發動炮火攻擊後，位於烏克蘭的歐洲最大核電廠已經淪陷，但美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）表示，該歐洲最大核電廠的核反應爐正在安全地關閉，緩解了投資人對於爆發巨大核災的擔憂，目前美股期貨跌幅收斂，油價漲幅拉回。

道瓊指數期貨和標普500指數期貨目前小跌約0.2%，那斯達克100指數期貨微跌0.07%。目前美國期油小漲0.5%，布蘭特期油小漲0.4%。

在當地時間周五凌晨，俄羅斯軍隊向位於烏克蘭的歐洲最大核電站展開動攻擊，烏克蘭核能監管機關剛剛證實，俄軍已經控制了這座扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠。

烏克蘭外交部長Dmytro Kuleba此前在推特上表示，俄軍向扎波羅熱開火，他並表示這座核廠已經起火，「如果它爆炸，規模將比車諾比大10倍！俄羅斯人必須立即停火，讓消防員出動建立安全區域！」

烏克蘭核能監管機關發布最新消息，稱扎波羅熱核電廠的火勢已經撲滅，廠內人員仍在現場確保核廠安全運作，目前輻射量處於正常水準。

美國能源部長格蘭霍姆表示，她已經與烏克蘭能源部長通過電話，以了解扎波羅熱核電站的情況，並決定啟動美國核事故應對小組。

格蘭霍姆在推特上表示，俄羅斯必須停止在該核廠附近魯莽的軍事行動，但也表示該廠的反應爐正在安全地關閉。

俄軍轟炸歐洲最大核廠引發國際譴責聲浪，英國首相強森表示，他將呼籲聯合國安理會召開緊急會議討論這次的攻擊事件。