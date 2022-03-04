智伸科(4551)2月合併營收為6.26億元，年減7.19％，主要農曆長假、工作天數較少及部份訂單遞延出貨影響，累計前2月營收15.35億元，年增6.63％。

智伸科表示，占公司營收比重約5成的汽車事業部，因部份客戶春節長假工作天數較少，而拉貨較緩影響，以及歐洲部分車廠因晶片缺料問題進行產能調整，故部分訂單有遞延出貨情形。然而電子事業部受惠5G、AIoT、數位化轉型等趨勢，帶動旗下工業級固態硬碟相關零組件出貨暢旺，目前主要客戶已在農曆年後的拉貨力道逐步提升。

智伸科指出，除了汽車事業部穩健發展外，受惠疫情帶來的遠距經濟效益，使得雲端服務正迅速成為企業和個人備份和保存數據的最流行方法，加上許多如巨量資料、醫療影像擷取、數位監控等新興服務亦皆需龐大的資料儲存空間，帶動固態硬碟的需求持續提升。根據Future Market Insights研究報告指出，全球固態硬碟市場規模將以11.2％複合年成長率的速度，於2029年達到808.73億美元的水準，有望帶動智伸科電子事業部客戶受惠其產業趨勢明確而加大備貨力道，公司持續鎖定高附加價值及高技術門檻產品，與主要客戶密切開發中，為智伸科營收注入新一波的活水。