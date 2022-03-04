傑米道南（右）是正港的貝爾法斯特人，在《貝爾法斯特》飾演男主角父親。（UIP提供）

入圍奧斯卡最佳影片等7項大獎的《貝爾法斯特》，故事題材來自於編導肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）的親身經歷，一個9歲大的小男孩，必須在突然發生改變的世界中，勇敢地為自己開闢一條通往長大成人的道路。他生活的街區原本安穩平靜，住戶也都互助互愛，然而一夕之間，他所理解的生活卻永遠改變，但是電影帶給人們的喜悅、歡笑、音樂以及主角成長經歷的魅力仍然保持不變。

該片描述一個在動盪不安的1960年代末期，居住在貝爾法斯特的小男孩巴迪和他的勞動階級家庭，既幽默又溫馨且極具個人特色的童年故事，肯尼斯布萊納說：「我希望巴迪的故事能夠娛樂觀眾，也希望貝爾法斯特這個城市的精神和活力，能夠反映在電影中，當然還有一種振奮人心的幽默感。希望觀眾能感受到這個城市的喜悅與哀愁，及片中那個家庭發生的一切，然後在反思自己的人生之後，能夠認知、同情並理解片中所有的角色，並且了解到我們都不孤單。如果這部電影能夠讓觀眾有這些感受，那我就會感到非常興奮。」

他對於大人角色的選角要求高度的真實感，「飾演媽媽的凱特瑞納巴爾夫是愛爾蘭人，但是卻在邊界附近長大，她非常了解北愛爾人說話的方式和口音，也非常熟悉愛爾蘭延伸家庭的生活；飾演爸爸的傑米道南是正港的貝爾法斯特人，來自貝爾法斯特近郊。飾演巴迪爺爺的希朗漢德長大的地方，離我小時候在貝爾法斯特的家只有一英哩。」並大讚這群演員都擁有一股積極的正能量以及外向的特質，所以很快就成為一個真正的家庭。而故事設定在貝爾法斯特提供了很好的機會，讓劇組和幾位優秀的北愛爾蘭演員合作，像是柯林摩根、托洛康維里以及康納麥克尼爾。

「格雷總裁」傑米道南（Jamie Dornan）在片中飾演爸爸，他說：「劇本在很多方面都非常歡樂，儘管正在發生這麼多可怕的事情，但這故事也很幽默，片中有很多搞笑橋段，導演肯尼斯真的非常擅長於將人們內心的良善呈現出來。」《貝爾法斯特》將於3月11日在台上映。