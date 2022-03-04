為協助待業勞工習得一技之長，並鼓勵求職者投入營造產業，桃園市就業職訓服務處今天與國軍退除役官兵職業訓練中心合作辦理「挖掘機操作專班」，提供30個免費參訓名額，希望藉由實機操作訓練培養專業機具操作人才。

受疫情影響，外籍移工無法來台，而營造業因營建工程時間長、勞力繁重，國人就業意願也低，近期台商回流營建工程又多，為此就業職訓服務處職訓與退除役官兵職業訓練中心合作，開設挖掘機操作專班。

就服處指出，挖掘機操作專班上課期間從3月28日至4月26日，訓練地點位於國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心，須經過160小時扎實訓練，課程內容有操作安全、技術實作及機具檢修等。

就服處說，挖掘機操作專班的訓練場也是技能檢定考場，受訓學員可以直接在考試場地實際演練操作，熟悉考場能更有利考取證照。

就服處劉玉儀表示，桃園是全台第一工業科技大市，因台商回台投資設廠及重大建設陸續開展等因素，營造產業求才需求大增，為此才希望藉由開設挖掘機課程提供專業訓練機會，培養求職者投入營造業。

劉玉儀提醒，只要年滿15歲以上的待業民眾，即日起至3月9日都皆可持國民身分證至桃園、中壢就業服務中心或12區就服台報名參訓，訓後就業中心也都會提供1對1就業輔導及媒合，協助尋找合適職缺讓學員適性就業。