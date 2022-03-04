響應植樹節種樹愛地球，行政院顧問鄭宏輝第2年舉辦「森日快樂 愛的樹苗」活動，計畫3月19日於新竹巨城贈出千株樹苗，邀請市民朋友愛地球、關心下一代永續的未來，為新竹市打造更好的生活環境。

每年3月是「植樹月」，全台各縣市植樹活動遍地開花，鄭宏輝也加入響應行列，與新竹林區管理處合作，要送出千株台灣原生種樹苗。鄭宏輝強調，全球氣候變遷下沒有人是局外人，贈樹活動期望喚醒大家對植樹造林的重視外，提供市民栽種台灣原生植物，愛地球同時也保護台灣原生物種生存空間。

「森日快樂 愛的樹苗」贈樹活動邁入第2年，去年首次舉辦獲得市民朋友熱烈迴響，有不少竹科爸爸媽媽們帶著孩子領取樹苗，用行動關心地球環境，給下一代永續的未來。鄭宏輝表示，未來將會持續辦理贈樹活動，讓植樹愛地球成為改變新竹市的市民運動，共同打造永續發展的綠色城市。

「2022森日快樂 愛的樹苗」活動將舉辦於3月19日星期六下午兩點到三點半，在新竹巨城1樓外側海豚噴水池區，邀請市民朋友屆時共襄盛舉，更多活動資訊請留意鄭宏輝臉書粉專。