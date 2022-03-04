三民高中4日在110學年度高中木棒聯賽8強賽，靠著先發投手黃子豪6局失2分、周彥農後援3局無失分，以3比2險勝南英商工，搶下最後1席4強賽門票，下一戰將與首度闖進4強的大溪高中爭奪冠軍戰門票。

黃子豪在第3局碰上亂流，單局被敲3支安打失掉1分，落後的三民在5局上展開反攻，8、9棒高恆恩、林廷之接連敲安，再靠著對手失誤、高飛犧牲打，單局攻下3分逆轉。

黃子豪先發投6局投出4三振、3保送，被敲6支安打、失2分，後援上場的周彥農3局無失分，成功守住1分領先，率隊連2年挺進4強。

拿下勝投的黃子豪賽後說：「此役最滿意的地方，是在對方頻頻有攻勢時化解對方攻勢。」他也指出自己在本屆木棒聯賽進步最多的地方，就是在投球穩定性，「現在投球穩定性更好，場上有狀況也不會緊張，能更穩定的處理每一球。」

現在就讀高二的他，對於未來也有目標，黃子豪說：「未來一年希望能再進化球速，目標150公里。」而在三民搶下最後一席4強門票後，本屆木棒聯賽4強也底定，尋求4連霸的平鎮高中將碰上高苑工商，另一場比賽則由三民出戰大溪高中。