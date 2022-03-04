政府去年5月政府採購500萬劑的高端疫苗，據悉，目前庫存仍有279餘萬劑高端疫苗，國民黨立委萬美玲今質詢時表示，剩餘的高端疫苗若無法在期限內打完要如何處理，原定後續仍有500萬劑高端疫苗是否還會購買，陳時中答覆，本月20日陸續有疫苗到期，全部可能會在6、7月全部過期，若未施打完將會銷毀，後續的500萬劑高端疫苗，目前沒有考慮要買。

行政院長蘇貞昌今率行政團隊赴立法院進行施政報告，並備質詢。根據統計，截至今年3月1日，高端疫苗只施打205萬4344劑，扣除送給索馬利蘭的15萬劑，高端疫苗還剩下279餘萬劑，萬美玲質詢時關注剩餘高端疫苗數量及後續處理方式，詢問疫苗期限跟如果未如期打完後續該如何處理。

陳時中表示，新藥剛出來效期訂得比較短，上市後分批檢驗後會把效期延長，但超過科學性安全效期還是會銷毀。目前高端疫苗勢WHO試驗疫苗，如果3月底、4月初通過國際認證，屆時需求量會變大。

陳時中說，新興疫苗本來不是太多就是不足，剩餘的高端疫苗部分會在這個月20日到期，其餘效期可能到6、7月，所以不是沒有發生銷毀的可能性。

萬美玲質疑銷毀疫苗是浪費，蘇貞昌反駁，為了國民健康要做足準備，並呼籲國人提高施打覆蓋率，疫苗起初總是會有爭取不到，後來數量充足，大家不一定全部願意施打，難免有過多或不足，沒辦法完全精準。

萬美玲追問，既然高端疫苗剩餘這麼多數量，甚至面臨打不完需要銷毀，原先開口合約仍有500萬劑高端疫苗，現在是否還會購買。陳時中說，目前沒有考慮要買的打算。