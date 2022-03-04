羅浮高中高一有設計部落農產食物課程，讓學生用原民部落的辛香料、特產等設計伴手禮，發揚原民食物。（羅浮高中提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市高中職有不少餐飲科系，但近年陸續建置完畢、去年才正式招生的羅浮高中是市內唯一公立餐飲科系，去年招收35人馬上就額滿。「學費只要一半最吸引學生！」餐飲科老師陳彥伶舉例，私校1學期材料費就要2萬元，公立學校只要2千元，吸引不少平地孩子選讀。

羅浮高中含羅浮國小新建校舍工程於2019年5月31日動工，校舍及宿舍部分先於2021年9月前完工，去年校方也如期招生，國中有9個普通班、1個特教班，高中部則有1個餐飲科、觀光科文化藝能組及觀光科新媒體暨設計組各1個班。

羅浮高中是桃園市唯一公立餐旅特色高中，免學費、補助午餐費、免交通及住宿費等，以全額補助做為招生特色，吸引不少其他縣市的優秀學生跨域報考。

「唯一公立學校的餐飲科對孩子來說吸引力很大！」餐飲科老師陳彥伶表示，公立學校收費遠比私校低，這是最能吸引學生的一點，交通部分也不用擔心，校方都有規畫專車接送。羅浮高中高一有設計部落農產食物課程，讓學生用原民部落的辛香料、特產等設計伴手禮，發揚原民食物，此外也與輔仁大學合作參觀，給予學生多元的升學管道。

陳彥伶說，餐飲科學生表現相當亮眼，學生許博鈞、謝昌佑獲得全國日本料理大賞最佳創意獎；學生陳祺騰、潘承均則獲全國日本料理大賞銅牌獎。這4名學生都不是原住民，皆是招生時被「公立唯一餐飲科」吸引來就讀，相信往後會有更多優秀人才選擇羅浮高中。

市府表示，羅浮高中的成立讓桃園達成「一區一高中」的重要里程碑，復興區國中畢業生能就近入學，節省舟車勞頓到外地通學，保障山區學子受教權。