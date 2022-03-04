台東國際鐵人三項IRONMAN 70.3系列賽事5日起在台東森林公園及活水湖畔登場。（台灣鐵人三項股份有限公司提供／蔡旻妤台東傳真）

台東國際鐵人三項IRONMAN 70.3系列賽事5日起在台東森林公園及活水湖畔登場。（台灣鐵人三項股份有限公司提供／蔡旻妤台東傳真）

台東國際鐵人三項IRONMAN 70.3系列賽事將於5日起在台東森林公園及活水湖畔登場，今年除了有菁英級和名人選手參賽外，主辦單位特地選用在地香蕉、池上米、紅藜及鳳梨釋迦等農產品作為選手餐點，更融合無紙化證書、環境友善獎牌等元素，打造綠色賽事。

台灣鐵人三項股份有限公司總經理鄭世奇4日舉行記者會時表示，5日上午首先登場的是亞洲唯一全女子鐵人賽事「2022 Liv Iron Girl台東國際女子鐵人賽」，500位兼具力與美的女鐵人將展開距離為51.5公里標準組以及二鐵賽事；緊接著的是對象為6至14歲兒童、青少年的「2022 IRONKIDS台東國際小鐵人三項賽」，將近200位小朋友參賽。

鄭世奇說，6日為賽事重頭戲「2022 MaiCoin IRONMAN70.3 Taitung Taiwan台東國際鐵人三項賽」，過往吸引超過來自30個國家的選手參與，雖受疫情影響，仍然有近200名住在台灣的外籍選手和近千名台灣選手同場競技，相信同樣精采可期。

台灣鐵人三項股份有限公司自10年前就開始推動選手自帶環保杯、無紙化電子成績證書、賽後使用環保餐具等，今年再次與「綠色冀泉」合作，使用自然掉落的牛樟樹枝製作完賽獎牌，每面獎牌都將捐助出獎牌營收的3分之1，用以資助台灣足球隊發展、種樹、維持社會企業營運，而獎盃亦使用對環境友善的木頭材質製成，打造綠色賽事。

此外，在台東縣府農業處大力支持下，參賽選手們可品嚐到在地生產的台東香蕉、池上農會提供以139號品種米，佐以在地農產製作而成的手工特色壽司盒；還有以關山米為食材製成的風味千層糕、手工黑糖糕和抹茶紅豆糕等客家甜點。

IRONMAN 70.3的賽後餐飲同樣獨具特色，由台東縣政府農業處提供紅藜、太麻里金針花、洛神等當地食材，由在地文化會館ITA原旅巧手料理成特色美食。此外，農業處將贈送每位選手及現場所有工作人員1顆在地特產鳳梨釋迦，享受最具台東在地化的IRONMAN國際賽事。

鄭世奇指出，本次賽事好手將爭取「2022 IRONMAN 70.3 World Championship」世界錦標賽的資格。這場世界級鐵人賽事，將在美國猶他州的聖喬治（St.George Utah USA）舉辦，提供45張門票，全世界將透過這些代表台灣出賽的菁英好手們看見台灣。