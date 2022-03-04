有「一代鬼后」之稱的港星王小鳳，擁有亮麗外型和姣好身材，讓她出道後就火速走紅，因參與過不少驚悚片演出，女鬼形象深植人心，和王祖賢並稱最美女鬼，淡出幕前多年的她，罕見遭曝光近照，60歲仍保養得宜驚豔網友。

去年11月赴美開唱的港星呂珊，本來完成工作後就要返回香港，但因為疫情的影響，航班不斷延期或取消，導致她滯留當地，而她也趁這段時間和好友相約聚會，並罕見曝光一張和王小鳳的合照，移居美國多年的她罕見露面，勾起網友滿滿回憶。

只見王小鳳沒有刻意打扮，穿上粉色背心搭牛仔褲，相當休閒，而她看上去神采奕奕、臉色紅潤，身材也沒有太過走樣，完全看不出她已60歲，但也有人認為她已變得蒼老認不出，不過仍力挺她氣質沒變，都已淡出演藝圈多年，「優雅老去」也是很幸福的一件事。

王小鳳(圖左)近照罕見曝光。(圖／取自呂珊臉書)

1983年出道的王小鳳，憑著清秀亮麗美貌和傲人身材，讓她火速走紅，第一部作品就是鬼片《猛鬼出籠之艷鬼發狂》，雖只是個小配角，但隔年在《錯點鴛鴦》即升格成女主角，並獲得第五屆香港電影金像獎最佳女主角獎。

而她最被台灣觀眾所熟悉的角色，是在林正英電影《殭屍先生》裡飾演女鬼小玉，之後又接演多部驚悚片《平安夜》、《鬼新娘》等，讓她有「鬼后」的稱號，與王祖賢並稱最美女鬼。

王小鳳雖然事業順遂，但感情路卻有不少波折，在拍攝電影《驚魂記》時，和男友分手大受打擊，開始放縱自己酗酒抽菸，更一度吸食毒品，幸好隔年就遇到真命天子，就是企業家丈夫許立信，兩人1991年結婚後，她就淡出演藝圈移居美國。

不過看似幸福美滿的婚姻生活，王小鳳卻在2002年罹患狂躁型憂鬱症，不僅有嚴重自殺傾向，甚至還想殺死丈夫，讓她曾提出想離婚，所幸丈夫對她不離不棄，並砸重金求良醫治癒妻子，終於成功讓她恢復健康。

王小鳳因拍攝不少驚悚片，與王祖賢並稱最美女鬼。(圖／取自微博)

王小鳳2011年重返影壇，拍了曾志偉監製的《勁抽福祿壽》，而如今看到她燦爛笑容，似乎已擺脫過往陰影，活出健康人生。

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