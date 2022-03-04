大園戶政事務所3月起申請住址變更的人數明顯上升，但仍有不少民眾跑錯地方，提醒民眾若要跨區遷戶口，須至移入區的戶政辦理。（大園戶政事務所提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園航空城計畫去年實質動工，近期有不少申請自願優先搬遷的民眾仍未接到是否同意搬遷的回覆，憂心3月底前要申請斷水、斷電、遷戶籍及騰空點交會來不及，在地議員徐其萬坦言的確接獲不少民眾陳情。地政局回應，針對符合60％有申請自願搬遷的民眾，民航局近期陸續寄出回覆信件。

航空城計畫區段徵收，針對安置街廓、安置住宅等須先行施工的土地設置優先搬遷區，其他區只要屬同鄰、同街廓，集合住宅範圍內有3棟以上住宅社區、3個以上住宅單位，自願優先搬遷建物達6成就符合自願優先搬遷申請要件，搬遷期限為3月31日及12月31日，市府分別加發20％、15％地上物補償金，還有75萬元或66萬元租金補貼及各加發1次人口搬遷費等3項優惠。

市議員徐其萬指出，有航空城徵收區的民眾一再向他反應，遲遲等不到自願優先搬遷的回覆，不曉得是否有符合搬遷資格，但眼看第1階段搬遷期限就在3月底，深怕會來不及遷戶籍、點交。

地政局表示，航空城計畫附近地區自願優先搬遷建物達6成的棟數有1269棟、機場園區有2702棟，總計3971棟，約有9成多民眾可以搬遷，民航局正陸續寄出回覆信件，下周基本上都能收到。至於後續的補償金，市府與民航局會指派11組共22人辦理會勘，預計4月底將陸續核發。

徐其萬說，市府提供倉儲空間讓區段徵收或重劃區內的民眾存放家具，先給優先搬遷區的民眾申請，剩餘倉儲開放讓自願搬遷區民眾登記抽籤，抽籤日為4月8日。民眾反應3月底就要騰空點交，卻到4月8日才抽籤，根本不便民，對此有折衷措施，有登記抽籤的民眾可先將物品暫放在某間房間，點交時再告知市府人員即可，但倘若沒有抽中仍須將物品搬離。

由於自願優先搬遷3月底前要完成騰空點交，大園區戶政事務所近期也出現遷戶口排隊人潮，戶所主任彭桂鈿表示，3月起申請住址變更人數明顯上升，但仍有不少民眾跑錯地方，提醒民眾若要跨區遷戶口，須至移入區的戶政辦理。