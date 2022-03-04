因應境外汙染滯留加上風場迅速減弱，導致台灣西半部擴散條件差，空氣汙染達「橘色」等級，雲林縣環保局通知68家工廠啟動自主減排包括麥寮電廠配合機組友善降載減排、通報58家營建工程及砂石場業者要求物料加蓋、灑水等措施，也啟動飛鷹計畫出動空拍機查緝露天燃燒、執行道路揚塵洗街132.4公里。

雲林縣環保局指出，今（4）日受大氣擴散不佳影響，西半部地區空氣品質橘紅色警戒，早上8點通知各局處啟動細懸浮微粒（PM2.5）預警中級應變措施，包括通報公私場所自主減排及管理措施、掌握連續自動監測設施系統（CEMS）數據、進行空品不良巡查作業。

環保局指出，4日也通知學校、衛生所、護理機構提醒敏感族群做好防護措施，並且跑馬燈宣導、於Facebook發布訊息。

環保局說，境外汙染物滯留將會到7日，西半部擴散條件差，加上清晨有霧，請外出民眾注意行車安全，預計7日會有鋒面過境，風強有雨，空氣品質才會轉佳。