今天農曆二月初二，是傳統民俗節日中的「頭牙」，也是福德正神誕辰，各地土地公廟都舉辦盛大慶典，台中市長盧秀燕早上特別到龍井區東海圓圈彎福德祠參拜，並頒贈寫著「福澤佑民」的匾額給廟方，祈求土地公保佑市運昌隆，同時為深陷戰火中的烏克蘭祈福。

包括東海圓圈彎福德祠主委羅西欽、龍井區長戴燕如、前立法委員顏寬恒、龍井區農會總幹事林裕議、東海社區發展協會理事長周棟年、東海里長林秋蘭等人都參加東海圓圈彎福德祠祈福慶典即贈匾儀式，場面隆重而熱鬧。

民政局長吳世瑋指出，東海圓圈彎福德祠興建指今已近30年，原有的參拜空間不足，廟方去年三月展開重建，工程今年初完工。

盧秀燕表示，龍井區內共有16個里，其中東海里的人口數是全區最多，而東海圓圈彎福德祠更是當地信仰中心，該福德祠在今年初完成廟體重建與入火安座儀式，將可提供居民更優質的參拜場域。

龍井區跨越台中大肚山，地理位置特殊，區內有東海藝術商圈、諾亞方舟造型的磐頂教會、竹坑南寮步道的鯉魚山公園及地中海風格造景的麗水漁港，是市府推動觀光的重點區域。