近期烏俄戰爭爆發，造成兩國許多無辜民眾受害，也影響全世界，讓所有人都在關注這場鬧劇何時結束。而2017年被俄國總統普丁欽點的國防部發言人蘿西雅娜（Rossiyana Markovskaya），2018年曾手滑將露點自拍上傳官方IG，引起瘋傳，如今隨著戰事爆發，蘿西雅娜超兇裸照又開始在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，蘿西雅娜在2017年11月成為俄國國防部發言人，當時她年僅26歲，在此之前她曾任記者和電視新聞主播，不僅有專業能力，還有出眾的外貌，在她獲得發言人資格後，更被當地網友封為「國防部美人兒」。

蘿西雅娜2018年手滑誤傳國防部IG的露點自拍，近日又被挖出瘋傳。(圖/ 摘自Rossiyana Markovskaya臉書、推特)

不過，2018年蘿西雅娜卻發生一起害羞的大事故，有一天俄國國防部官方IG「Mil_RU」限時動態，突然出現一張美女露點自拍照，雙腿夾著灰色玩具熊，一手拿著手機朝鏡子自拍，胸部更直接露點；儘管該張照片沒多久就被刪除，但仍被廣大網友留存瘋傳，大多數人都認為應該是蘿西雅娜私密自拍，手滑霧傳到國防部IG。

在露點自拍曝光事件後，蘿西雅娜近年幾乎沒再傳出其他失誤，她優秀的能力更被外國媒體形容她是普丁的「龐德女郎」，但她可能沒想到，隨著烏俄戰爭爆發，當年裸照又引起瘋傳，更有網友喊話希望她趕快離開普丁團隊。