台灣遠東香格里拉飯店新任區域總經理暨台北遠東香格里拉總經理萬佐東(Marco Vazzoler)正式上任，萬佐東有四十年豐富的國際酒店管理經驗並熱愛旅行與各國文化，足跡遍及美國、中國、巴西、俄羅斯、菲律賓、台灣等地，他將帶領台北、台南遠東香格里拉與Mega50餐飲及宴會，以香格里拉殷勤好客的理念精神，為客人打造獨特難忘的香格里拉體驗，並整合三個團隊的資源，創造最佳營運績效。

萬佐東總經理來自義大利米蘭，畢業於米蘭聖心天主教大學，主修政治經濟學，並從大學教育中陶冶出國際關係與經濟發展的濃厚興趣。1983年他在米蘭希爾頓酒店(Hilton Milan Hotel) 開始第一份飯店工作，爾後加入四季酒店集團，任職於義大利米蘭四季酒店(Four Seasons Hotel Milano)、美國芝加哥四季酒店 (Four Seasons Hotel Chicago)，之後轉職籌備巴西里約熱內盧法薩諾酒店 (Hotel Fasano S?o Paulo) 開幕以及俄羅斯聖彼得堡貝爾蒙德歐洲大飯店 (Belmond Grand Hotel Europe St. Petersburg)，均是當時名列全球前五十大的國際知名酒店。

萬佐東的香格里拉旅程自2007年開始至今已有15年資歷，曾在武漢香格里拉 (Shangri-La Wuhan) 及大連香格里拉 (Shangri-La Dalian)擔任管理高層，於麥丹島香格里拉 (Shangri-La Mactan Cebu)、上海浦東香格里拉大飯店及馬尼拉麥卡蒂香格里拉酒店 (Makati Shangri-La Manila) 擔任總經理。萬佐東曾在2010年任職台南遠東香格里拉總經理三年多，對台灣市場並不陌生。重返台灣之前，萬佐東為上海靜安香格里拉以及馬尼拉艾莎香格里拉酒店的總經理。萬佐東表示，再次回到美麗的寶島工作，感覺像回到熟悉的家，而台灣人和十多年前他首次來台時一樣非常熱情與友善，很期待與台灣團隊一起工作。

甫獲選易遊網「台灣最美飯店」的台北遠東香格里拉，已連續五年榮獲亞太商旅雜誌「台北最佳商務飯店」肯定，萬佐東對飯店多年來持續卓越精進且保持市場競爭力與有榮焉，並對團隊深具信心，他將以其靈活創意、多元經驗、整合綜效，帶領台北遠東香格里拉邁向新的里程碑。他強調，「有快樂的員工就有快樂的客人」，在飯店快速變化的高壓工作中，如何創造一個愉悅、充滿活力與正能量的工作環境，讓員工樂在工作且隨時保有高度投入，必需要有一致目標、有效溝通與團隊合作。喜愛為客人創造不同體驗的萬佐東甫上任即推出一系列「香聚時刻」住房專案，以分眾行銷概念針對情人、親子、Z世代等度假需求打造多種主題住宿，目前也正在研擬多項住房、餐飲、會議宴會等行銷方案，滿足各種客群的期待，以香格里拉細膩精緻服務，讓來到飯店的客人，無論是工作、玩樂、休憩、享受美食，都能為客人創造「美好生活」的難忘體驗。

精通義、英、葡等多國語言的萬佐東，誕生於時尚之都－米蘭，不僅耳濡目染義大利美學、設計與料理，同時也是個旅行家和美食家，他不僅熱愛烹飪與各國美食，更認為旅行中要貼近當地文化最快的方式就是探索在地料理，談到台灣小吃亦是如數家珍。

萬佐東表示，自己在台南工作的時候，幾乎台灣每種小吃都嘗過，最喜歡的就是台南牛肉湯，鮮美滋味令他念念不忘。萬佐東表示，台灣真是個美食天堂，很期待能親自探訪新奇有趣的餐飲據點。」面對充滿挑戰的新任務，萬總經理在工作之餘熱衷運動健身，例如游泳、網球、單車與重訓等，他亦是頂尖段位黑帶的柔道好手，藉此釋放壓力、鍛鍊精進，保持健康體態，曾經多次騎單車環島的他，希望這次回到台灣，能有機會再騎著單車探索台灣更多美麗秘境。