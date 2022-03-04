高雄醫學大學附設醫院肝膽胰內科團隊舉行梓官C肝治療成果發表會，高醫院副院長戴嘉言表示，政府於2016年成立國家消除C肝辦公室，希望比世界衛生組織(WHO)提早5年、於2025年達到消除C肝目標。梓官區曾經是台灣的五大C肝村之一，成人C肝抗體陽性率高達15-20%，也就是每5名成人就有1名感染過C肝。高醫團隊以「微消除」策略，針對高風險族群或高盛行地區的小單位，再根據不同的病人族群進行不同的篩檢與診治，經過3年的努力，總共篩檢5731名居民、治療360名C肝病人，包含105名肝硬化、6名肝癌患者，幫助許多病友和家庭揮別C肝的夢魘，成果相當豐碩。

C肝是國內病毒性肝炎第二號敵人，其感染人數僅次於B肝。高醫肝膽胰內科教授余明隆表示，團隊制定二大策略，包括建立C肝家戶篩檢團隊，全面篩檢出C肝帶原者；以及成立 C肝外展特別門診，提供可近性的診療。「病人不動，醫師動」，高醫團隊在當地活動中心設立C肝特別門診，解決了病友往返至市區就醫的不便。

駐診團隊醫師黃駿逸提醒，有105名病人在第一階段篩檢時就有肝硬化的病變，而這些患者有四成五竟不知已感染C肝，更有5名C肝患者是透過社區篩檢才被診斷出肝癌。70歲的戴先生，一年半前在社區宮廟走動，無意間看到高醫在現場進行C肝篩檢，隨興伸出手臂，竟意外檢出慢性C肝帶原，立即轉診高醫設在當地的C肝門診，接受生化及超音波等相關檢查，結果發現肝臟疑有一枚3公分的腫瘤。戴先生說，當下直覺醫師在開玩笑，懷著忐忑不安的心，再到高醫接受肝臟電腦斷層及肝腫瘤切片檢查，確診為第一期原發性肝細胞癌，才坦然面對事實，並積極配合醫囑接受治療，包括肝癌切除及C肝口服抗病毒治療，終成功將病毒清除。「或許是神明保佑，高醫在宮廟前做篩檢，救了我一命」

過去3年高醫肝膽胰內科團隊走出醫學中心，前往梓官提供了逾百次的肝病門診診療，即便歷經新冠肺炎肆虐，醫療服務的腳步也未曾停歇。高醫肝膽胰內科主任黃釧峰教授表示，後續將複製梓官外展篩檢與治療成功模式，主動針對其他C肝高風險群進行診治，配合達成國家政策，善盡醫學中心的社會責任，幫助國人遠離肝病之苦。